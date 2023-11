Scugnizzo viola: “Fiesole, che spettacolo. Il telecronista di Dazn no. Zirkzee, la mitraglia a Firenze non si fa!”

Cinquant’anni di puro amore. Fiesole, sei una meraviglia

Il pensiero post gara dell’ irriverente Scugnizzo viola

Una vittoria dal triplice valore, anzi forse quadruplo.

Vinciamo e segniamo in Serie A dopo essere rimasti a bocca asciutta per tre turni. A Zirkzee la mitraglia gli rimane sullo stomaco come a Pogba e Tevez. Andiamo contro tutti. Verso un arbitraggio che poteva assumere espressioni fantozziane e contro una telecronaca a senso unico. Fermiamo la striscia positiva del Bologna e li superiamo.

Questo diciamo il riassunto in sintesi di questa domenica viola, iniziata con lo spettacolo della Fiesole, che ci regala sempre delle forti emozioni, non solo a noi tifosi ma anche anche ai calciatori.

Cinquant’anni di vero e puro amore verso la nostra squadra. Una Fiesole oggi, mai doma, che ha spinto per tutta la partita. Una Fiesole che è sempre un tutt’uno con la squadra.

Da apprezzare sotto questo aspetto anche l’apporto da parte dei tifosi avversari, che attraverso Medicina Rossoblu, hanno aiutato con i loro aiuti umanitari gli abitanti di Campi Bisenzio. Un gesto nobile, meritevole del massimo rispetto.

Ma veniamo alla partita. La Fiorentina era partita benissimo. Abbiamo rivisto la squadra che quest’anno stavamo vedendo da alcuni match, ma che nelle ultime partite, era praticamente sparita.

Senza voler andare troppo lontano basta usare come metro di paragone la partita di giovedì sera in conference. Avevamo vinto, vero, ma senza un briciolo di gioco, e la partita era stata noiosissima.

Oggi invece abbiamo rivista la nostra Fiorentina. La Fiorentina che spinge, crea e finalizza. Ma è anche la Fiorentina che spesso ha delle amnesie difensive.

Il primo gol e un capolavoro del solito Jack Bonaventura, vi prego clonatelo!

Il pareggio rossoblu è stata un opera in negativo di Parisi. Mentre tentava un dribbling improbabile in posizione arretrata, commetteva prima un fallo, regalando una punizione al Bologna, e subito dopo la toccava di mano in area concedendo il rigore ai rossoblu.

Zirkzee quindi segnava, e faceva una cosa che da queste parti non sopportiamo, la mitraglia alla Batigol!

Ma Batigol anche quando non è in campo, non si tocca, per noi è sacro. Quindi il Bologna subiva la stessa sorte della seconda squadra di Torino!

Zirkzee ci hai provato, ti ha detto male, così la prossima ci pensi cento volte, prima di fare il ganzo.

Allo scadere del primo tempo il Bologna trovava il gol con Orsolini, in fuori gioco, ed il telecronista, fino a quel momento spudoratamente di parte si produceva in un : “Orsoliniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” quasi a voler dare sfogo alla sua fede calcistica o quanto meno ad una sua simpatia per i felsinei.

Ma non solo. Dopo l’esultanza di Zirkzee, spiegava a noi telespettatori che forse lo stadio aveva reagito male perché avesse esultato sotto la curva, senza sapere minimamente che lo stesso, esultando stava imitando Gabriel Batistuta!

Parliamo dell’abc. Nel secondo tempo, forse qualche collega lo ha ravvisato e quindi solo allora si è ravveduto ed ha spiegato quello che noi già sapevamo.

Questo DAZN diventa sempre peggio, tra interruzioni, telecronisti di parte che non conoscono la storia, ed i vari esperti arbitrali, che hanno arbitrato a stento 3 partite in Serie A. Stendiamo un velo non pietoso, ma di pietà.

Nel secondo tempo, Italiano azzeccava tutti i cambi, ed un freschissimo Ikone, si procurava il rigore che di fatto ci ha regalato la vittoria finale, trasformato sempre in maniera glaciale dal nostro Gonzalez.

Che dire, sembrava un pomeriggio che poteva andare ancora una volta storto, invece si è trasformato in un capolavoro.

La strada verso il miglioramento è ancora lontana, ma le basi oggi le abbiamo messe.

FORZA FIORENTINA, FORZA CURVA FIESOLE!!!

Lo scugnizzo viola

