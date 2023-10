Il Milan pare abbia già bocciato Jovic, il club rossonero vuole comprare Zirkzee dal Bologna

Secondo quanto riporta da Tuttosport questa mattina, non avendo più preso in estate Mehdi Taremi, il Milan ha posticipato alla prossima sessione estiva di calciomercato l’investimento in attacco. Luka Jovic, arrivato a zero dalla Fiorentina sul gong del mercato, pare non abbia già convinto (contro il Cagliari è stato escluso perchè non all’altezza) e dunque adesso sono alla caccia di un profilo importante e giovane. Oltre a Jonathan David del Lille i rossoneri seguono con grande attenzione Joshua Zirkzee del Bologna. L’ex Bayern Monaco è una delle sorprese migliori di questo inizio stagione di Serie A, dove non ha segnato molto ma ha dimostrato di essere cresciuto enormemente, è finito nel mirino dei rossoneri che lo osserveranno da qui a fine stagione, valutando poi l’affondo in estate. Zirkzee è valutato circa 20 milioni dal Bologna, che lo ha acquistato per circa nove milioni dal Bayern, ma il Milan ha ottimi rapporti con il club rossoblù e potrebbe anche sfruttare l’operazione Saelemaekers qualora volesse spingere per il giovane olandese.

