Gazzetta: “Esultanza Zirkzee? Mitraglia come Tevez anni fa ma lui che ne sa? Infatti si è scusato”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla dell’ esultanza di Zirkzee. E dopo un’occasione di testa di Ferguson, è arrivato il rigore per il mani di Parisi visto dal Var e non da un Maresca in tono minore. Zirkzee l’ha firmato e poi provocato involontariamente la curva Fiesole, esultando col gesto della mitraglia, lo stesso di Batistuta e di chi voleva sbeffeggiare i tifosi, come Tevez anni fa. Ma Zirkzee, al di là del fatto che la mitraglia di questi tempi orrendi non si deve fare, che ne sa? Infatti si è scusato quando Biraghi glielo ha spiegato.

