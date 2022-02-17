Riganò: "Non capisco da dove arrivi la rabbia di Gasperini contro la Fiorentina, rigori sempre netti"

Riganò ha parlato dell'Atalanta e di Gasperini nella settimana che porta alla sfida tra la Fiorentina e i bergamaschi

slot gacor Christian Riganò ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno nella settimana che porta alla sfida contro l'Atalanta, le sue parole

"Adesso in attacco c'è competizione e questa fa bene, Piatek conosce meglio il campionato italiano rispetto a Cabral, secondo me giocherà Piatek in questo momento. I nostri esterni non segneranno mai tanti gol perchè non attaccano mai lo spazio, vogliono sempre la palla addosso, cosi non fai tanti gol. Contro lo Spezia ha visto un Piatek diverso che ha fatto molto più movimento.

L'Atalanta oggi gioca, un po può pesare, ma Gasperini è uno che cambia 4/5 giocatori a partita, potrebbe essere un piccolo vantaggio, sappiamo come batterli ma non sarà una partita facile. Non so per quale motivo Gasperini sia avvelenato contro la Fiorentina, ogni volta che la Fiorentina ha avuto rigori contro l'Atalanta c'erano sempre tutti, a partire da quello su Chiesa che lo fece arrabbiare, ma anche nelle ultime partite di quest'anno i rigori c'erano sempre tutti certificati da arbitro e Var, se non devono essere dati i rigori perchè uno si lamenta il calcio è finito, ha questo astio sempre e solo contro la Fiorentina, in Coppa ha offeso la nostra panchina, non capisco, gli allenatori dovrebbero dare l'esempio.

Odriozola ha capito dove si trova, al contrario di tanti altri che sono andati via, lo ha capito e lo esterna, fa bene a farlo. Non lo fa per arruffianarsi, lo fa davvero perchè ha capito con che gente è" conclude Riganò.

IL CERTIFICATO MEDICO DEL 2017 PER ASTORI ERA FALSO

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