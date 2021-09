Giorgetti: “In estate era fatta per il rinnovo di Vlahovic, ma grandi offerte l’hanno bloccato”

Angelo Giorgetti, giornalista de La Nazione, ha parlato della situazione in casa Fiorentina a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Tornare in Europa la vedo una cosa difficile perché davanti ci sono sette squadre forti, non so quanto possa valere la Fiorentina in prospettiva, siamo solo ad ottobre, ci vorrà tempo prima di capire il valore di questa squadra. Contro il Napoli spero che la squadra non ripeta gli errori fatti contro l’Inter. Per il rinnovo di Vlahovic era tutto pronto, poi tutto si è bloccato. Il motivo? Sono arrivate super offerte, una di questa dal Manchester City. Penso che tutto possa essere sbloccato dalla clausola rescissione” conclude Giorgetti.

