Bucciantini: “Italiano è l’evento degli ultimi anni. Non credo che la Viola andrà in Europa”

Il giornalista e opinionista di Sky Marco Bucciantini, intervistato da CalcioStyle.it, ha parlato della nuova Fiorentina targata Vincenzo Italiano. Le sue parole:

“La Fiorentina ha trovato una strada con una traccia netta e visibile, costruita dal suo allenatore. Mister Italiano è l’evento di questi ultimi anni. E’ un uomo capace di diffondere la sua passione,la sua volontà e la sua visione. Sa esaltare il fatto calcistico col coraggio della ricerca del gol. Ha la capacità di piegare gli uomini ad azioni lottate come se fossero le ultime occasioni di una vita intera e di portarli a giocare partite come se non ci fosse un domani”.

“Tutto ciò appassiona, coinvolge, crea virtù e migliora i giocatori. Semplifica il lavoro di chi deve sceglierli. La vocazione del tecnico e dei giocatori che allena è netta. Non credo che la Fiorentina possa andare in Europa, ma col Torino dovrà confondere quelle che saranno le peggiori fra le sette squadre che da un lustro occupano i posti per l’Europa”

LE PAROLE DI ANTOGNONI A TIKI TAKA: