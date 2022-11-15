Ghana si dimentica le magliette in Africa, adesso è un problema farle arrivare in tempo per il mondiale

Il Ghana non parte con il piede giusto il suo mondiale, la federazione ha dimenticato le maglie da gioco in patria

Pare non sia iniziata nel verso giusto l'avventura del Ghana ai Mondiali. Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista di Canal2 International, Marc Leonel Chouamo, la squadra africana sarebbe partita infatti alla volta del Qatar dimenticando a casa le maglie che i giocatori dovranno indossare nel corso del torneo. La Federazione ghanese, però, nega la "svista", e allora Chouamo, sempre su Twitter, rilancia scrivendo: "Chi ha detto che una smentita sia sempre vera?", evidentemente sicuro delle sue fonti. Il mistero si infittisce...

Il Ghana, inserito nel gruppo H insieme a Portogallo, Uruguay e Corea del Sud, giocherà la sua prima partita il 24 novembre alle 17 contro la nazionale di Cristiano Ronaldo, un margine di tempo che, nel caso fosse reale la "gaffe", potrebbe non essere sufficiente a recuperarle.

Una possibile soluzione potrebbe essere infatti quella di affidarsi al servizio postale, cosa che però potrebbe non garantire l'arrivo delle maglie in tempo, vista la lentezza delle poste ghanesi. Anche se, di fronte a un'emergenza "nazionale" di questo genere, il pacco speciale potrebbe anche trovare una "corsia preferenziale". Lo riporta Sky Sport

DALL'ARGENTINA, NICO GONZALEZ NON SI ALLENA CON L'ARGENTINA

https://www.labaroviola.com/dallargentina-nico-gonzalez-non-si-allena-nemmeno-con-la-nazionale-non-e-al-meglio-salta-amichevole/192611/