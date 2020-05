Ieri gli unici a non presentarsi al centro sportivo sono stati i positivi al test per il Coronavirus, la speranza per la Fiorentina è quella di averli a disposizione per gli allenamenti entro fine mese. Ora fino al 17 maggio proseguiranno le sedute facoltative, sul campo potranno allenarsi tre calciatori per volta a distanza di almeno due metri. Lo riporta La Nazione.