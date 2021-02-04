Meini: "Non ci sarà la posa della prima pietra, ma la posa del primo albero"

Niente apertura al pubblico. Solamente trenta invitati da Commisso.

La giornalistaha pubblicato un post sul suo profilo di Twitter sull'aperta di domani dei cantieri per ildella Fiorentina a Bagno a Ripoli.

Ecco il suo tweet: "Non ci sarà la posa della prima pietra, ma la posa del primo albero. Così Commisso aprirà i cantieri per i lavori al Viola Park. Il patron avrebbe voluto un evento pubblico, ma a causa del Covid-19, ha potuto inviare soltanto 30 persone. Non ci sarà la squadra".

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