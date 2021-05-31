Schira: "La Fiorentina avvia i contatti con Hysaj, a fine giugno si svincola dal Napoli"
Il terzino albanese del Napoli, in scadenza di contratto, potrebbe essere un rinforzo della Fiorentina, allenato già da Gattuso
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2021 14:57
Questo il tweet del giornalista Nicolò Schira riguarda un possibile interessamento di Hysaj da parte della Fiorentina. Il terzino del Napoli classe 94, si svincolerà dalla società azzurra:
MONTELLA RICHIESTO IN ARABIA, LUI VUOLE LA SERIE A
https://www.labaroviola.com/ultimo-mesi-di-contratto-con-la-fiorentina-in-arabia-vogliono-montella-lui-vuole-litalia/141563/