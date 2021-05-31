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Schira: "La Fiorentina avvia i contatti con Hysaj, a fine giugno si svincola dal Napoli"

Il terzino albanese del Napoli, in scadenza di contratto, potrebbe essere un rinforzo della Fiorentina, allenato già da Gattuso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 maggio 2021 14:57
Schira: "La Fiorentina avvia i contatti con Hysaj, a fine giugno si svincola dal Napoli" -
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Schira: "La Fiorentina avvia i contatti con Hysaj, a fine giugno si svincola dal Napoli"

Questo il tweet del giornalista Nicolò Schira riguarda un possibile interessamento di Hysaj da parte della Fiorentina. Il terzino del Napoli classe 94, si svincolerà dalla società azzurra:

MONTELLA RICHIESTO IN ARABIA, LUI VUOLE LA SERIE A

https://www.labaroviola.com/ultimo-mesi-di-contratto-con-la-fiorentina-in-arabia-vogliono-montella-lui-vuole-litalia/141563/

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