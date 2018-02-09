Tweet Fiorentina ADV è con la squadra. Ecco il messaggio e la foto
"Il Presidente Onorario Andre Della Valle è tornato al Centro Sportivo della Fiorentina per salutare la squadra, il DG Pantaleo Corvino, il tecnico Stefano Pioli e lo staff a poche ore dal calcio d'in...
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 12:35
"Il Presidente Onorario Andre Della Valle è tornato al Centro Sportivo della Fiorentina per salutare la squadra, il DG Pantaleo Corvino, il tecnico Stefano Pioli e lo staff a poche ore dal calcio d'inizio di #FiorentinaJuve. Tra poco il servizio su http://it.violachannel.tv/ "