Labaro Viola

Tweet Fiorentina ADV è con la squadra. Ecco il messaggio e la foto

"Il Presidente Onorario Andre Della Valle è tornato al Centro Sportivo della Fiorentina per salutare la squadra, il DG Pantaleo Corvino, il tecnico Stefano Pioli e lo staff a poche ore dal calcio d'in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 12:35
Tweet Fiorentina ADV è con la squadra. Ecco il messaggio e la foto -
News
Della Valle
Campini
Corvino Fiorentina
Condividi

"Il Presidente Onorario Andre Della Valle è tornato al Centro Sportivo della Fiorentina per salutare la squadra, il DG Pantaleo Corvino, il tecnico Stefano Pioli e lo staff a poche ore dal calcio d'inizio di #FiorentinaJuve. Tra poco il servizio su http://it.violachannel.tv/ "

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok