Dal centro sportivo, Fiorentina con il 3-5-2. Torna Biraghi, dubbio Borja. Fuori Callejon

Vigilia di campionato per la Fiorentina di Cesare Prandelli che è partita alla volta di Roma, queste le indicazioni dal centro sportivo viola

Secondo quanto riportato da Radio Bruno la Fiorentina a Roma contro la Lazio Cesare Prandelli dovrebbe confermare la formazione vista contro Bologna e Juventus con l'unico eccezione di Biraghi, squalificato contro il Bologna, che ritornerà al suo posto. Le informazione che arrivano dal centro sportivo parlano di un ballottaggio tra Borja Valero e Pulgar per il ruolo di regista, davanti confermati Ribery e Vlahovic. In difesa Igor, Pezzella e Milenkovic per cercare di blindare Dragowski, sulle fasce Caceres e Biraghi. Ancora fuori Bonaventura e Callejon.

BROVARONE LANCIA L'INDIZIO SUL PROSSIMO CENTRAVANTI...

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