Brovarone: "Credo che la Fiorentina proverà a prendere Mandzukic, vuole 1.5 milioni fino a giugno"
Ormai il mercato di gennaio è iniziato e la Fiorentina cerca un centravanti da alternare con Dusan Vlahovic, si fa il nome di Mario Mandzukic
A cura di Redazione Labaroviola
05 gennaio 2021 16:21
Il noto intermediaro di mercato fiorentino Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno di Mario Mandžukić, queste le sue parole: "Credo che la Fiorentina proverà a prenderlo, vuole 1 milione mezzo di ingaggio fino a giugno, è una mia sensazione che credo che fino alla fine si concretizzerà, non aggiungo altro ma penso si andrà in questa direzione"
A GENNAIO NESSUNA GROSSA SPESA, SOLO PRESTITI E LOW COST. A GIUGNO POI LA RIVOLUZIONE
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