Nazione: ok nuovo centro sportivo, ma la Fiorentina non abbandona i campini
Sulle pagine de La Nazione in edicola oggi si legge che il nuovo centro sportivo della Fiorentina non significherà per forza di cose l’abbandono agli storici campini. Questi continueranno ad essere ut...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 10:10
Sulle pagine de La Nazione in edicola oggi si legge che il nuovo centro sportivo della Fiorentina non significherà per forza di cose l’abbandono agli storici campini. Questi continueranno ad essere utilizzati con funzioni da definire più avanti da parte del club.