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Nazione: ok nuovo centro sportivo, ma la Fiorentina non abbandona i campini

Sulle pagine de La Nazione in edicola oggi si legge che il nuovo centro sportivo della Fiorentina non significherà per forza di cose l’abbandono agli storici campini. Questi continueranno ad essere ut...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 10:10
Nazione: ok nuovo centro sportivo, ma la Fiorentina non abbandona i campini -
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Sulle pagine de La Nazione in edicola oggi si legge che il nuovo centro sportivo della Fiorentina non significherà per forza di cose l’abbandono agli storici campini. Questi continueranno ad essere utilizzati con funzioni da definire più avanti da parte del club.

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