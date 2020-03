Come riportano i media spagnoli, il Real Madrid vuole Lafont, il portiere della Fiorentina in prestito al Nantes è protagonista di una stagione memorabile in patria e il Real ha messo gli occhi su di lui in maniera insistente. Il portiere classe 99 è in prestito biennale e la società viola si è riservata un diritto di controriscatto su di lui. Ecco i dettagli della sua cessione in un nostro articolo di metà febbraio. Il Real potrebbe far ricca la Fiorentina…