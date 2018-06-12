Eysseric potrebbe tornare a giocare in Ligue 1. La situazione...

Il quotidiano france Le Parisien ha parlato a lungo del trequartista viola Valentin Eysseric, che afferma come il Nantes sia al momento interessato a lui. Il club francese, dopo l’addio di Ranieri, si...

Il quotidiano france Le Parisien ha parlato a lungo del trequartista viola Valentin Eysseric, che afferma come il Nantes sia al momento interessato a lui. Il club francese, dopo l’addio di Ranieri, si affideranno in panchina Miguel Cardoso, e il presidente Waldemar Kita vorrebbe dargli in regalo proprio il numero 10 della Fiorentina. Oltre a Eysseric nel mirino c’è un altro suo ex compagno di squadra ai tempi del Nizza, Maxime Le Marchand.