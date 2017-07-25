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Tatarusanu è in Francia per firmare con il Nantes, sarà il nuovo portiere del club francese allenato da Ranieri

Il trasferimento era nell'aria ma la conferma è arrivata proprio dal profilo Instagram del portiere rumeno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 23:14
Tatarusanu è in Francia per firmare con il Nantes, sarà il nuovo portiere del club francese allenato da Ranieri - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tatarusanu
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tatarusanu
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Ciprian Tatarusanu non è più il portiere della Fiorentina, il portiere rumeno si trova a Nantes in Francia per firmare il suo nuovo contratto con la squadra che da quest'anno sarà allenata da Claudio Ranieri. A rivelare la presenza in Francia è stato lo stesso portiere postando su instagram la foto di Nantes con scritto "nuova vita"

La foto postata da Tatarusanu su Instagram

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