Tatarusanu è in Francia per firmare con il Nantes, sarà il nuovo portiere del club francese allenato da Ranieri

Il trasferimento era nell'aria ma la conferma è arrivata proprio dal profilo Instagram del portiere rumeno

Ciprian Tatarusanu non è più il portiere della Fiorentina, il portiere rumeno si trova a Nantes in Francia per firmare il suo nuovo contratto con la squadra che da quest'anno sarà allenata da Claudio Ranieri. A rivelare la presenza in Francia è stato lo stesso portiere postando su instagram la foto di Nantes con scritto "nuova vita"