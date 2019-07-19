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Se ne va anche Dabo, duello tra Nantes e Olympiacos per prenderlo. Cessione vicinissima

Secondo quanto informa Sky Sport, in casa Fiorentina è quasi tutto definito per la cessione del centrocampista franco-burkinabé Bryan Dabo. L'emittente satellitare fa sapere che il classe '92 approder...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 00:34
Se ne va anche Dabo, duello tra Nantes e Olympiacos per prenderlo. Cessione vicinissima - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
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Secondo quanto informa Sky Sport, in casa Fiorentina è quasi tutto definito per la cessione del centrocampista franco-burkinabé Bryan Dabo. L'emittente satellitare fa sapere che il classe '92 approderà in una tra le due squadre interessate sul suo conto: il Nantes, nella sua Francia, o i greci dell'Olympiacos.

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