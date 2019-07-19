Se ne va anche Dabo, duello tra Nantes e Olympiacos per prenderlo. Cessione vicinissima
Secondo quanto informa Sky Sport, in casa Fiorentina è quasi tutto definito per la cessione del centrocampista franco-burkinabé Bryan Dabo. L'emittente satellitare fa sapere che il classe '92 approder...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 00:34
Secondo quanto informa Sky Sport, in casa Fiorentina è quasi tutto definito per la cessione del centrocampista franco-burkinabé Bryan Dabo. L'emittente satellitare fa sapere che il classe '92 approderà in una tra le due squadre interessate sul suo conto: il Nantes, nella sua Francia, o i greci dell'Olympiacos.
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