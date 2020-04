Il Real Madrid in testa ed altri top club europei sono sulle tracce di Alban Lafont. Attualmente il portiere è in prestito al Nantes e potrebbe diventare un tesoretto per la Fiorentina. La scorsa estate la Fiorentina l’ha ceduto in prestito biennale al club francese, esso ha un riscatto di 9 milioni ma il club viola ha mantenuto il controriscatto ad 11. Alban fa faville in Francia.