Di Marzio: "Como vuole chiudere oggi per il prestito di Ikoné. Fiorentina attende risposta del Nantes"

Il Como punta al prestito di Ikoné per rinforzare l'attacco, mentre il Nantes resta in corsa

Jonathan Ikoné potrebbe lasciare Firenze per una nuova avventura, che potrebbe essere in Serie A oppure all'estero. Voci di mercato delle ultime ore parlano di un interesse vigoroso del Como, che vorrebbe regalarlo a Fabregas per rinforzare il reparto offensivo. Non manca l'interesse del Nantes, per un ritorno in patria.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Como vorrebbe chiudere per il prestito dell'esterno francese dalla Fiorentina nella giornata di oggi. Per quanto concerne il Nantes, invece, il club di Commisso attende una risposta, anche se Ikoné ha manifestato il suo desiderio di restare in Italia.

Ecco quanto scrive l'esperto di mercato: "Jonathan Ikone, attaccante esterno dei viola, è finito nel mirino del Como, che vorrebbe chiudere la trattativa per il prestito già nella giornata di martedì 28 gennaio. La Fiorentina sta prima aspettando una risposta da parte del Nantes, altro club che si è mosso per il francese. Il giocatore viola preferirebbe però restare in Italia e starebbe spingendo per chiudere l’operazione con il Como".

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