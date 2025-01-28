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Inizia l'avventura alla Fiorentina di Pablo Marí: è arrivato al Viola Park. Primo incontro con Palladino

Pablo Marí si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Come mostrato dai canali social del club viola, il difensore spagnolo è già al Viola Park per iniziare la sua nuova avventura i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2025 14:45
Inizia l'avventura alla Fiorentina di Pablo Marí: è arrivato al Viola Park. Primo incontro con Palladino - Foto: Instagram Fiorentina
Foto: Instagram Fiorentina
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Pablo Marí si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Come mostrato dai canali social del club viola, il difensore spagnolo è già al Viola Park per iniziare la sua nuova avventura in maglia viola. Ad accoglierlo c'era Raffaele Palladino, suo ex tecnico durante l'esperienza al Monza. Dunque, si attende solo l'ufficialità per il passaggio di Pablo Marí alla Fiorentina.

Foto: Instagram Fiorentina

TMW RIVELA: “LA FIORENTINA HA GIÀ L’ACCORDO CON TZIMAS FINO AL 2030, OFFERTA DA 22 MILIONI DI EURO”

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