Inizia l'avventura alla Fiorentina di Pablo Marí: è arrivato al Viola Park. Primo incontro con Palladino
Pablo Marí si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Come mostrato dai canali social del club viola, il difensore spagnolo è già al Viola Park per iniziare la sua nuova avventura i...
Pablo Marí si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Come mostrato dai canali social del club viola, il difensore spagnolo è già al Viola Park per iniziare la sua nuova avventura in maglia viola. Ad accoglierlo c'era Raffaele Palladino, suo ex tecnico durante l'esperienza al Monza. Dunque, si attende solo l'ufficialità per il passaggio di Pablo Marí alla Fiorentina.
Foto: Instagram Fiorentina
TMW RIVELA: “LA FIORENTINA HA GIÀ L’ACCORDO CON TZIMAS FINO AL 2030, OFFERTA DA 22 MILIONI DI EURO”
https://www.labaroviola.com/tmw-rivela-la-fiorentina-ha-gia-laccordo-con-tzimas-fino-al-2030-offerta-da-22-milioni-di-euro/286522/