TMW rivela: "La Fiorentina ha già l'accordo con Tzimas fino al 2030, offerta da 22 milioni di euro"

La Fiorentina ha offerto 22-23 milioni per Tzimas, di cui 18 andrebbero al PAOK e 4-5 al Norimberga, squadra in cui è attualmente in prestito

Fiorentina all'assalto di Stefanos Tzimas, attaccante classe 2006 di proprietà del PAOK Salonicco ma attualmente in prestito al Norimberga, club di Zweite Bundesliga. La società viola segue da anni questo giovane attaccante di 19 anni e ora è al lavoro per portarlo subito a Firenze. L'accelerata nell'ultimo fine settimana, ora la decisione è nelle mani del club tedesco.

I dettagli raccolti da TMW

Il Norimberga la scorsa estate ha acquistato Tzimas dal PAOK Salonicco in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro (più il 15% sulla futura rivendita). Il calciatore in Germania sta facendo benissimo, ha già raggiunto quota dieci gol, ma la cifra fissata per acquistarlo a titolo definitivo è troppo alta per le casse della società tedesca. La Fiorentina è allora disposta a riscattarlo al posto del Norimberga e a riconoscere al club attualmente undicesimo in seconda divisione un indennizzo di 4-5 milioni di euro. Tradotto: l'offerta del club di Commisso per Tzimas è di 22-23 milioni di euro col PAOK che manterrebbe il 15% sulla futura rivendita. Già raggiunto, inoltre, l'accordo con il calciatore per un contratto valido per i prossimi cinque anni e mezzo.

C’è da convincere il Norimberga

Adesso la palla passa al club tedesco: il Norimberga preferirebbe perdere il suo bomber a fine stagione, non a campionato in corso. Ma la Fiorentina spinge per averlo subito e per questo motivo ha avanzato una proposta molto importante anche per la stessa società tedesca che in questo modo guadagnerebbe 4-5 milioni di euro da un calciatore che non è di sua proprietà. E che viste le sue finanze non potrà riscattare. Lo scrive TMW.

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