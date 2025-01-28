Pedullà rivela: "Ikoné sempre più vicino al Como, anche senza obbligo di riscatto"
Secondo un'esclusiva di Pedullà, Ikoné è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina per approdare al Como, anche senza obbligo di riscatto
Arrivano novità sul fronte Jonathan Ikoné, sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. Il Como, infatti, continua a fare passi in avanti per portare il francese in Lombardia già nelle prossime ore. Inizialmente, i lariani avevano offerto un prestito con diritto di riscatto, salvo poi aprire a un investimento economico per accontentare le richieste della Fiorentina.
Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, adesso il Como sembra ancora più vicino a Ikoné, anche senza l'inserimento dell'obbligo di riscatto. Di seguito l'esclusiva di Pedullà, rivelata sul proprio profilo X:
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