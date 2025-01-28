Di Marzio: "Contatti continui tra Empoli e Fiorentina per Kouame, è la squadra più avanti per l'acquisto"

L’Empoli si muove sul mercato in entrata. Proseguono infatti i contatti – avvenuti anche nella giornata di oggi martedì 28 gennaio – tra la società e la Fiorentina per Christian Kouame.A oggi, l’Empol...

L’Empoli si muove sul mercato in entrata. Proseguono infatti i contatti – avvenuti anche nella giornata di oggi martedì 28 gennaio – tra la società e la Fiorentina per Christian Kouame.

A oggi, l’Empoli è la squadra più avanti di tutte per l’acquisto dell’attaccante ivoriano. In questa prima parte di stagione, l’attaccante ha giocato un totale di 26 partite con la maglia della Fiorentina. Tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, Kouame ha realizzato un gol e fornito sei assist. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

PABLO MARI OGGI A FIRENZE

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