Pedullà annuncia: "In giornata Pablo Marì arriverà a Firenze, al Monza un piccolo conguaglio economico"

Manca solo la firma sul contratto prima di vedere Pablo Marì vestire la maglia della Fiorentina, infatti è ormai tutto definito per il suo trasferimento. Il calciatore che era in scadenza di contratto...

Manca solo la firma sul contratto prima di vedere Pablo Marì vestire la maglia della Fiorentina, infatti è ormai tutto definito per il suo trasferimento. Il calciatore che era in scadenza di contratto a Monza arriverà alla corte del suo ex allenatore Palladino in cambio di un piccolo conguaglio in favore del Monza, non saranno dunque inserite contropartite tecniche.

Come annunciato da Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X il difensore arriverà già in giornata a Firenze e quindi molto probabilmente sarà già a disposizione per la partita di Domenica contro il Genoa.

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