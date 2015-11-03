Notizie Tzimas Fiorentina

Tzimas ha rifiutato la Fiorentina ed ha scelto il Brighton nonostante l'offerta viola fosse più alta
02 febbraio 2025 23:17
TMW: "Tzimas, rifiutate le offerte di Fiorentina e Aston Villa. Brighton probabile destinazione in estate"
01 febbraio 2025 17:18
Dalla Germania: Brighton in pole per Tzimas. Servono 25 milioni più bonus, ci sono Aston Villa e Spurs Villa e Spurs
30 gennaio 2025 14:30
Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha l’ok di Tzimas ma il PAOK vuole cederlo a giugno. Arnautovic l’alternativa”
30 gennaio 2025 09:11
Dalla Grecia: "PAOK dice no alla Fiorentina per Tzimas. L'attaccante valuterà proposte in estate"
29 gennaio 2025 16:58
Dalla Grecia: il PAOK ha rifiutato l'offerta della Fiorentina per Tzimas. La dirigenza viola non si arrende
29 gennaio 2025 15:17
Corriere dello Sport: “Liverpool, Chelsea e Brighton su Tzimas. La Fiorentina lotta con le big inglesi”
29 gennaio 2025 09:13
Corriere Fiorentino: "Palladino ora aspetta un mediano. Vice-Kean? Piace Tzimas ma operazione difficile"
29 gennaio 2025 09:03
Il retroscena di La Nazione: “Fiorentina su Tzimas da due anni, valeva 1 milione di euro adesso 20”
29 gennaio 2025 08:35
Nazione: “Pradè vuole Tzimas subito, la Fiorentina ha pronti 25 milioni e un contratto fino al 2030”
29 gennaio 2025 08:29
Tmw scrive: "La Fiorentina con Tzimas gioca d'anticipo, la clausola di Kean non lascia tranquilli"
28 gennaio 2025 22:11
TMW rivela: "La Fiorentina ha già l'accordo con Tzimas fino al 2030, offerta da 22 milioni di euro"
28 gennaio 2025 13:58
TMW conferma: "Tzimas è il primo nome come vice Kean, ma è un'operazione difficile a gennaio"
28 gennaio 2025 13:36
Dalla Grecia scrivono: "La Fiorentina fa sul serio per Tzimas, offerti al Paok 25 milioni"
27 gennaio 2025 22:49
TMW, Fiorentina interessata a Tzimas del Paok: per l'attaccante classe 2006 richiesta di 8 milioni
02 agosto 2023 18:51
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