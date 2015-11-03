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Notizie Tzimas Fiorentina

Tzimas ha rifiutato la Fiorentina ed ha scelto il Brighton nonostante l'offerta viola fosse più alta

02 febbraio 2025 23:17

TMW: "Tzimas, rifiutate le offerte di Fiorentina e Aston Villa. Brighton probabile destinazione in estate"

01 febbraio 2025 17:18

Dalla Germania: Brighton in pole per Tzimas. Servono 25 milioni più bonus, ci sono Aston Villa e Spurs Villa e Spurs

30 gennaio 2025 14:30

Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha l’ok di Tzimas ma il PAOK vuole cederlo a giugno. Arnautovic l’alternativa”

30 gennaio 2025 09:11

Dalla Grecia: "PAOK dice no alla Fiorentina per Tzimas. L'attaccante valuterà proposte in estate"

29 gennaio 2025 16:58

Dalla Grecia: il PAOK ha rifiutato l'offerta della Fiorentina per Tzimas. La dirigenza viola non si arrende

29 gennaio 2025 15:17

Corriere dello Sport: “Liverpool, Chelsea e Brighton su Tzimas. La Fiorentina lotta con le big inglesi”

29 gennaio 2025 09:13

Corriere Fiorentino: "Palladino ora aspetta un mediano. Vice-Kean? Piace Tzimas ma operazione difficile"

29 gennaio 2025 09:03

Il retroscena di La Nazione: “Fiorentina su Tzimas da due anni, valeva 1 milione di euro adesso 20”

29 gennaio 2025 08:35

Nazione: “Pradè vuole Tzimas subito, la Fiorentina ha pronti 25 milioni e un contratto fino al 2030”

29 gennaio 2025 08:29

Tmw scrive: "La Fiorentina con Tzimas gioca d'anticipo, la clausola di Kean non lascia tranquilli"

28 gennaio 2025 22:11

TMW rivela: "La Fiorentina ha già l'accordo con Tzimas fino al 2030, offerta da 22 milioni di euro"

28 gennaio 2025 13:58

TMW conferma: "Tzimas è il primo nome come vice Kean, ma è un'operazione difficile a gennaio"

28 gennaio 2025 13:36

Dalla Grecia scrivono: "La Fiorentina fa sul serio per Tzimas, offerti al Paok 25 milioni"

27 gennaio 2025 22:49

TMW, Fiorentina interessata a Tzimas del Paok: per l'attaccante classe 2006 richiesta di 8 milioni

02 agosto 2023 18:51

TMW, sondaggio Fiorentina per Tzimas, punta classe 2006 del Paok. Clausola da 15 milioni di euro

09 gennaio 2023 16:30

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