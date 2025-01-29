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Corriere Fiorentino: "Palladino ora aspetta un mediano. Vice-Kean? Piace Tzimas ma operazione difficile"

Un mediano e un vice-Kean i prossimi colpi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2025 09:03
Corriere Fiorentino: "Palladino ora aspetta un mediano. Vice-Kean? Piace Tzimas ma operazione difficile" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nonostante l'arrivo di Pablo Marì che ha accontentato così una richiesta di Raffaele Palladino, l'allenatore aspetta sempre un centrocampista, che sia di gamba o anche di qualità. Per questo oltre ai soliti Cristante, Bondo e al sogno Frendrup ha iniziato a circolare anche il nome di Fagioli della Juventus sul quale, comunque, c’è il Marsiglia. E se sul fronte attaccante esterno non si registrano novità, è sul vice Kean che nelle ultime ore si sono concentrati i dirigenti viola.

L'obiettivo viola è Stefanos Tzimas, classe 2006 del Paok in prestito al Norimberga: un colpo in prospettiva che costerebbe più di 20 milioni di euro. Operazione molto difficile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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