Corriere Fiorentino: "Palladino ora aspetta un mediano. Vice-Kean? Piace Tzimas ma operazione difficile"

Un mediano e un vice-Kean i prossimi colpi

Nonostante l'arrivo di Pablo Marì che ha accontentato così una richiesta di Raffaele Palladino, l'allenatore aspetta sempre un centrocampista, che sia di gamba o anche di qualità. Per questo oltre ai soliti Cristante, Bondo e al sogno Frendrup ha iniziato a circolare anche il nome di Fagioli della Juventus sul quale, comunque, c’è il Marsiglia. E se sul fronte attaccante esterno non si registrano novità, è sul vice Kean che nelle ultime ore si sono concentrati i dirigenti viola.

L'obiettivo viola è Stefanos Tzimas, classe 2006 del Paok in prestito al Norimberga: un colpo in prospettiva che costerebbe più di 20 milioni di euro. Operazione molto difficile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-sondaggio-inter-per-biraghi-puo-sostituire-buchanan-la-decisione-finale-dopo-il-monaco/286627/