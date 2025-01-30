Dalla Germania: Brighton in pole per Tzimas. Servono 25 milioni più bonus, ci sono Aston Villa e Spurs Villa e Spurs

Stefanos Tzimas sempre più vicino alla Premier League. Come riporta il giornalista di Sky Germania, Florian Plettenberg, l’attaccante classe 2006 sarebbe sempre più vicino al Brighton. Il trasferiment...

Stefanos Tzimas sempre più vicino alla Premier League. Come riporta il giornalista di Sky Germania, Florian Plettenberg, l’attaccante classe 2006 sarebbe sempre più vicino al Brighton. Il trasferimento si andrebbe a concretizzare adesso, ma il suo passaggio in Premier avverrebbe in estate. Rispetto a Tottenham, Aston Villa e altri club (tra cui la Fiorentina), il Brighton è quello più avanti di tutti per assicurarsi la punta del Paok in prestito al Norimberga. I tedeschi vorrebbero 25 milioni di euro più bonus per chiudere l’operazione, con previo versamento dei 18 che servono per riscattarne il cartellino dai greci.

PABLO MARI: "TRATTATIVA MOLTO LUNGA"

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