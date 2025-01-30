Pablo Mari: "Trattativa lunga, non vedo l'ora di giocare con Comuzzo. Ho sempre giocato a quattro"

Pablo Mari ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina, queste le sue parole:"Entrare in questo progetto mi dà grande felicità, è stata una...

Pablo Mari ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina, queste le sue parole:

"Entrare in questo progetto mi dà grande felicità, è stata una trattativa lunga, quando ti chiama la Fiorentina non vedi l'ora di arrivare qui, il Viola Park è bellissimo per fare un grande lavoro. Ho ritrovato lo stesso Palladino che ho lasciato a Monza, che mi dà grande fiducia e sono pronto a lottare con lui.

Comuzzo l'ho conosciuto poco, lui è straordinario, è anche un bravo ragazzo, io voglio aiutare tutti, la squadra, la società, non vedo l'ora di lavorare insieme con Pietro. Sono nel prime della mia carriera, sto benissimo mentalmente e fisicamente, posso portare alla squadra la mia esperienza, non vedo l'ora di mettermi la maglia viola.

Palladino ha la capacità di giocare sia a 3 che a 4, ci adatteremo in base al nostro avversario, per me è una ricchezza che possiamo giocare in maniera diversa, ho sempre giocato a 4 in tutta la mia carriera, negli ultimi anni ho giocato a 3, posso giocare in ogni modo. Nel calcio nessuno può prometterti di giocare, il posto te lo devi guadagnare in campo, sono arrivato in una squadra dove i tuoi compagni sono giocatori molto forti e questo è un bene per la squadra.

Lasciare il Monza in questo momento non è stato bellissimo e sono sicuro che i miei compagni faranno del loro meglio. Kean è il miglior centravanti che è in serie A, lui mi ha messo in difficoltà, è stato bello giocare contro di lui, per me è anche un valore aggiunto giocare con De Gea, lui è di livello mondiale, avere un portiere come lui è un grande vantaggio

Colpani è un giocatore fortissimo, lui deve stare tranquillo, deve fare il calcio che sa fare, per me sta facendo molto bene, deve concentrarsi sul presente e non pensare al passato suo a Monza. Quando mi ha chiamato la Fiorentina per me è significato tanto, perchè vuol dire che stavo lavorando bene ed ho fatto ancora meglio. Giocare contro la Fiorentina per me è stato normale perchè sono un professionista ed ho preparato la gara alla stessa maniera.

La società mi ha trasmesso tanta voglia di crescere, la mentalità dello spogliatoio è quella di crescere e fare sempre meglio, mi sono già integrato alla grande.

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