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Comuzzo non ha ancora deciso se accettare o meno il Napoli. Dipenderà dalla volontà della Fiorentina

Il centrale viola è il primo della lista dei desideri di Antonio Conte per rinforzare la difesa partenopea

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2025 13:42
Comuzzo non ha ancora deciso se accettare o meno il Napoli. Dipenderà dalla volontà della Fiorentina - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il difensore viola, classe 2005, Pietro Comuzzo è al centro dei desideri del Napoli di Conte da diverso tempo. Infatti, il giovane centrale ha conquistato l'interesse di tutti alla luce delle sue ottime prestazioni in campionato ed in Conference alla prima stagione in pianta stabile in prima squadra. Il Napoli è fortemente interessato e si è molto avvicinato alle richieste viola per il giocatore nato nel suo vivaio per portarlo in azzurro. Comuzzo, però, non ha ancora deciso se lasciare Firenze o meno e seguirà le indicazioni della società, infatti il difensore non sta spingendo per essere ceduto e tutto dipenderà dalla volontà della Fiorentina. Se i viola accetteranno la proposta partenopea, allora il ragazzo si comporterebbe di conseguenza.

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