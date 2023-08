TMW, Fiorentina interessata a Tzimas del Paok: per l’attaccante classe 2006 richiesta di 8 milioni

Stefanos Tzimas, attaccante del PAOK Salonicco, è un talento che fa gola, essendo nato nel 2006 e giocando in un ruolo, quello del centravanti, che dà sempre è molto ricercato sul mercato. Il club greco, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sa di avere in casa un giocatore di valore e per questo chiede 8 milioni di euro più qualche bonus per prendere in considerazione un’eventuale offerta. Il 17enne è stato seguito con forza dal Milan, che però ha formulato una proposta di 1,5 milioni di euro, ritenuta decisamente insufficiente dal PAOK Salonicco, che l’ha rispedita al mittente. Tra le italiane anche la Fiorentina si era fatta viva negli scorsi mesi e continua a monitorarlo, seguendone gli sviluppi e la crescita.

ANCORA NIENTE FUMATA BIANCA PER HJULMAND ALLO SPORTING. I VIOLA ALLA FINESTRA