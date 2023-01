TMW, sondaggio Fiorentina per Tzimas, punta classe 2006 del Paok. Clausola da 15 milioni di euro

La Fiorentina sonda la pista che porta a Stefanos Tzimas. Secondo quanto riportato da TMW è lunga la fila dei club che hanno chiesto informazioni per la punta classe 2006 del PAOK. In questa stagione ha realizzato 4 reti in 7 presenze con la squadra B in seconda divisione ed è già nel giro della prima squadra, infatti il club greco si è subito tutelato con un rinnovo di contratto a 6 cifre e una clausola rescissoria da 15 milioni.