Corriere dello Sport: “Liverpool, Chelsea e Brighton su Tzimas. La Fiorentina lotta con le big inglesi”

Il Paok preferirebbe venderlo a giugno

Pradè prende tempo sull'esterno offensivo, la Fiorentina dà priorità all'acquisto di un vice Kean e valuta l'attaccante Stefanos Tzimas, attualmente in prestito dal Paok al Norimberga.

Il club viola vorrebbe acquistarlo subito, offrendo 18 milioni al Paok e 4-5 milioni al Norimberga, con il 15% sulla futura rivendita. Tuttavia, il Paok preferisce attendere giugno per massimizzare il guadagno, mentre su Tzimas ci sono anche Liverpool, Brighton e Chelsea. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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