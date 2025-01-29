Il retroscena di La Nazione: “Fiorentina su Tzimas da due anni, valeva 1 milione di euro adesso 20”

Pradè stregato dalle capacità tecniche e fisiche del greco

Stefanos Tzimas è il nome per l'attacco della Fiorentina. Daniele Pradè sarebbe stato stregato dalle capacità tecniche e fisiche dell'attaccante greco, ma l'attenzione viola sul classe 2006 non sarebbe cosa nuova.

La Fiorentina segue Tzimas da circa due anni. Valentino Angeloni ha monitorato l'attaccante per tutto questo tempo e nel 2023 la Fiorentina provò, senza riuscirci, a portarlo a Firenze per 1 milione di euro. Adesso ne vale 20 e la dirigenza viola sarebbe disposta a spenderli per regalare a Raffaele Palladino questo nuovo attaccante. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-la-fiorentina-con-tzimas-gioca-danticipo-la-clausola-di-kean-non-lascia-tranquilli/286581/