Tzimas ha rifiutato la Fiorentina ed ha scelto il Brighton nonostante l'offerta viola fosse più alta

Tzimas, centravanti greco classe 2006, aveva gli occhi della Fiorentina addosso ma ha scelto di andare in Premier League

Stefanos Tzimas ha scelto il Brighton. L'attaccante greco in forza al Norimberga (dove è in prestito dal PAOK Salonicco, proprietario del cartellino) era seguito dalla Fiorentina, con i viola che avevano presentato un'offerta più alta. Il giocatore però ha preferito la pista che porta alla Premier League, declinando dunque la proposta dei viola. Il giocatore resterà in prestito al Norimberga fino a fine stagione.

Tzimas, ingaggiato dal Norimberga la scorsa estate dal PAOK Salonicco con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro, ha segnato dieci gol in Zweite Bundesliga da inizio campionato, la società viola lo scorso fine settimana aveva avanzato una proposta da 22-23 milioni di euro: 4-5 erano destinati al Norimberga per interrompere il prestito con sei mesi d'anticipo, 18 al PAOK Salonicco che avrebbe mantenuto anche il 15% su una eventuale futura rivendita. Nulla da fare, come detto, con Tzimas che ha declinato le offerte. La destinazione più probabile a questo punto in estate è il Brighton, che potrebbe provare a chiudere anche in questi ultimi giorni di mercato. Lo scrive TMW

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