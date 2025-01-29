Nazione: “Pradè vuole Tzimas subito, la Fiorentina ha pronti 25 milioni e un contratto fino al 2030”

Pronto il tesoretto per Tzimas, la Fiorentina fa sul serio

Non solo difesa e centrocampo, la Fiorentina sta lavorando anche alla tanta discussa questione del vice-Kean. Un attaccante forte, capace di far rifiatare l'ex Juventus quando serve, con occhio al futuro. Daniele Pradè vorrebbe portare a Firenze Stefanos Tzimas.

Attaccante greco, classe 2006, di proprietà del PAOK ma in prestito al Norimberga. 16 presenze per lui, 10 gol. Forte fisicamente, quando gioca sembra un Kean in erba. La Fiorentina ne sarebbe rimasta colpita è lo vuole regalare a Palladino come soluzione immediata per l'attacco. La trattativa non un qualcosa di semplice, ma si tratta.

Pradè sarebbe disposto a mettere sul piatto 18 milioni (più il 15% sulla futura rivendita) per per il PAOK, che detiene il cartellino più 4-5 milioni al Norimberga che ne gestisce il prestito e che, conti alla mano, non ha la forza per riscattarlo a giugno. Per quanto riguarda il giocatore, la dirigenza viola avrebbe trovato un accordo fino al 2030. Pronto il tesoretto, adesso la Fiorentina fa sul serio. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-la-fiorentina-con-tzimas-gioca-danticipo-la-clausola-di-kean-non-lascia-tranquilli/286581/