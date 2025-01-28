TMW conferma: "Tzimas è il primo nome come vice Kean, ma è un'operazione difficile a gennaio"

Il centravanti greco Tzimas è il primo nome per la Fiorentina come vice Kean, ma è una trattativa più facile da organizzare in estate

Trovano conferme le indiscrezioni arrivate ieri in serata dal suolo greco: la Fiorentina ha messo nel mirino Stefanos Tzimas (19 anni), attaccante classe 2006 di proprietà del PAOK Salonicco ma in prestito al Norimberga, in Zweite Bundesliga, seconda serie tedesca.

Non è però un'operazione facile quella che potrebbe portare la Fiorentina ad accogliere Tzimas già a gennaio: l'attaccante è molto ambito e soprattutto ci sarebbe da mettersi d'accordo con la società che lo ha attualmente a sua disposizione, il Norimberga appunto, che peraltro vanta pure un diritto di riscatto fissato attorno a 18 milioni di euro. Oltre a fornire le necessarie garantire economiche con il PAOK, perciò, la Fiorentina dovrebbe accontentare anche il Norimberga con un indennizzo per la perdita di un asset importante nel presente (Tzimas ha segnato 10 gol in 16 presenze in questa stagione di 2. Bundesliga) e perciò il rischio concreto che per far arrivare l'affare alla buona conclusione, ci sia da intavolare una proposta economica mica da ridere.

Tzimas è comunque il primo nome attualmente nella lista della Fiorentina per riempire la casella di centravanti alle spalle del titolarissimo Kean, anche e soprattutto alla luce dell'imminente partenza di chi quel ruolo lo ha nei fatti ricoperto in questi primi mesi della stagione, Christian Kouame. Come operazione però, quella di Tzimas, sembra più facile da organizzare in estate. A quel punto però, considerando anche che gli vengono accostati tutti i principali top club del panorama, potrebbe essere paradossalmente troppo tardi. Lo scrive TMW.

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