Dalla Grecia: il PAOK ha rifiutato l'offerta della Fiorentina per Tzimas. La dirigenza viola non si arrende

Per l'attacco la Fiorentina ha puntato forte sull'attaccante del Norimberga, ma di proprietà del PAOK. La dirigenza viola ha provato a fare un'offerta molto allettante alla formazione greca, ben 18 mi...

Per l'attacco la Fiorentina ha puntato forte sull'attaccante del Norimberga, ma di proprietà del PAOK. La dirigenza viola ha provato a fare un'offerta molto allettante alla formazione greca, ben 18 milioni più il 15% sulla futura rivendita del calciatore, tuttavia dalla Grecia non arrivano buone notizie.

Secondo il sito greco Sdna.gr, il PAOK avrebbe rifiutato l'offerta della Fiorentina. La dirigenza gigliata però non si arrende ed è pronta ad una nuova controproposta. Gli anni di contratto proposti al giocatore erano 5. Un investimento importante, sia in termini economici che di durata.

https://www.labaroviola.com/tmw-conte-pazzo-di-comuzzo-il-napoli-torna-alla-carica-per-il-talento-della-fiorentina-ma-servono-40-milioni/286662/