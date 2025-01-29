TMW: "Conte pazzo di Comuzzo, il Napoli torna alla carica per il talento della Fiorentina, ma servono 40 milioni"

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, il Napoli è ancora alla ricerca del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. I principali obiettivi restano Adeyemi e Garnacho, ma entrambe le tra...

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, il Napoli è ancora alla ricerca del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. I principali obiettivi restano Adeyemi e Garnacho, ma entrambe le trattative sembrano attualmente in fase di stallo. Per l'attaccante tedesco, in particolare, cresce il pessimismo, dato che non ha ancora mostrato una reale apertura al trasferimento in azzurro. Sul fronte Garnacho, invece, i contatti con il Manchester United proseguono, ma senza progressi significativi.

Con il tempo che stringe, il Napoli potrebbe cambiare strategia. Secondo quanto riportato da Sky, il club partenopeo sta valutando l’idea di prendere un attaccante in prestito e concentrare il grande investimento su un altro ruolo. Tra le alternative emerse negli ultimi colloqui, il Napoli ha rilanciato per Pietro Comuzzo, giovane difensore della Fiorentina. Gli azzurri sarebbero disposti a mettere sul piatto un’offerta importante, pari a 30 milioni di euro. Tuttavia, al momento, il club viola non sembra intenzionato a privarsi del giocatore, rendendo la trattativa complicata in questa fase finale di mercato, rilanciando l'offerta intorno a 40 milioni.

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