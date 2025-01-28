Tmw scrive: "La Fiorentina con Tzimas gioca d'anticipo, la clausola di Kean non lascia tranquilli"

Il talento greco già da tempo nel mirino di Angeloni può giocare con Kean ma anche al posto di Kean. Scelta che guarda avanti?

Stefanos Tzimas nelle ultime ore è balzato in cima alle preferenze della Fiorentina. Classe 2006, 10 gol fin qui in Zweite Bundesliga, è da anni nei radar del responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni. Oggi evidentemente si tratta su cifre diverse: Tzimas è un prospetto che ha dimostrato anche lontano da casa il suo valore, è uno dei migliori giovani centravanti d'Europa e per questo motivo la Fiorentina ha messo sul piatto 22-23 milioni di euro lasciando al PAOK Salonicco quel 15% sull'eventuale futura rivendita che il club ellenico aveva accordato al Norimberga la scorsa estate.

Tzimas è calciatore noto agli addetti ai lavori da almeno tre anni. Due estati fa, a margine dell'Europeo Under 19 che lo mise in evidenza, il centravanti greco lasciò una intervista ai nostri microfoni per spiegare così le sue caratteristiche: "Il mio giocatore preferito è Haaland. Non sono un tipico 9 da area di rigore, posso uscire anche fuori e aiutare la squadra nella costruzione del gioco". Qualità da numero 9, può giocare con Kean o al posto di Kean. Un acquisto per il presente ma soprattutto per il futuro perché la Fiorentina sa che in estate per il centravanti della Nazionale arriveranno non poche proposte. E soprattutto che nel suo contratto c'è una clausola risolutoria di poco superiore ai 50 milioni di euro che non può far dormire sonni tranquilli.

Dall'estate 2023 Tzimas di strada ne ha fatta e oggi la Fiorentina, per evitare una scontata e costosa asta estiva, ha provato ad anticipare i tempi presentando un'offerta per portare subito il calciatore a Firenze. Tutto adesso è nelle mani del Norimberga, più nello specifico dell'allenatore Miroslav Klose. Da un lato la possibilità di incassare subito 4-5 milioni di euro da un giocatore in prestito, dall'altro quella di aspettare fine stagione con tutti i rischi del caso. La decisione non è semplice, la classifica (il Norimberga è undicesimo) lascia ben sperare: Firenze potrebbe presto avere il suo... Haaland.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Si va verso il recupero di Fiorentina-Inter per giovedì 6 febbraio alle 20.45. Si attende comunicazione

https://www.labaroviola.com/si-va-verso-il-recupero-di-fiorentina-inter-per-giovedi-6-febbraio-alle-20-45-si-attende-comunicazione/286579/