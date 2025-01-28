Si va verso il recupero di Fiorentina-Inter per giovedì 6 febbraio alle 20.45. Si attende comunicazione

Tre giorni dopo si giocherebbe il ritorno a San Siro

È molto probabile che Fiorentina-Inter si giocherà giovedì 6 febbraio alle ore 20.45. La partita era stata rinviata l'1 dicembre in seguito al malore che ha colpito Edoardo Bove, un grandissimo spavento per tutto il mondo del calcio. La partita riprenderà quindi al 17', ci saranno ancora 73' da giocare contro la squadra di Inzaghi. Si potrebbe pertanto scendere in campo, a soli tre giorni di distanza, dalla gara di ritorno.

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