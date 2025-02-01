TMW: "Tzimas, rifiutate le offerte di Fiorentina e Aston Villa. Brighton probabile destinazione in estate"

Tzimas ha cestinato le offerte di Fiorentina e Aston Villa, non si muoverà a gennaio. Brighton probabile destinazione in estate

La Fiorentina aveva messo gli occhi su Stefanos Tzimas, attaccante del PAOK Salonicco in prestito al Norimberga. Secondo quanto riporta TMW, la scorsa settimana il club viola aveva avanzato una proposta da 22-23 milioni di euro, di cui 4-5 milioni versati nelle casse del club della seconda divisione della Bundesliga per interrompere il prestito, ed altri 18 (con il 15% sulla futura rivendita), invece, destinati al club greco, proprietario del cartellino

L'attaccante greco aveva ricevuto, oltre all'offerta della Fiorentina, anche quella di un club di Premier League: si tratta dell'Aston Villa, che lo aveva inserito nella sua lista dei desideri in questa sessione di mercato invernale. Tzimas però ha deciso di rimanere al Norimberga, rifiutando le offerte ricevute per continuare la sua esperienza in Germania. L'attaccante greco ha voluto rimandare all'estate il momento delle scelte, con il Brighton in pole su di lui, che potrebbe provare a chiudere l'operazione in questi ultimi giorni di mercato.

Moretto: “Ndour-Fiorentina, firmerà un contratto fino al 2029. Arriverà in città tra stasera e domani”

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