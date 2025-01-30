Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha l’ok di Tzimas ma il PAOK vuole cederlo a giugno. Arnautovic l’alternativa”

Kouamè uscirà, serve un sostituto

In parallelo rispetto alla ricerca di un centrocampista, proseguono i sondaggi per cercare un sostituto di Kean: l'imminente partenza di Christian Kouame, obbliga i dirigenti gigliati a inserire un attaccante in rosa.

Stefanos Tzimas, promettente centravanti greco classe 2006, sembra sempre più lontano dalla squadra viola. La Fiorentina avrebbe anche strappato un accordo di massima col giocatore, ma né Norimberga né il Paok Salonicco (società che ne detiene il cartellino) vorrebbero cedere adesso il proprio "fenomeno" e sarebbero intenzionate a rimandare tutto a giugno.

Ecco che la scorciatoia da ultimi minuti potrebbe essere rappresentata da Marko Arnautovic: l'austriaco è un esubero di casa Inter e avrebbe aperto al passaggio a Firenze, ma vorrebbe un contratto di almeno diciotto mesi a 2,5 milioni a stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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