Lafont e Firenze sono sempre più lontani. Il portiere francese, ora al Nantes in prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto da parte della Fiorentina sta facendo una buonissima stagione in Ligue 1. Da tempo si sente parlare di un interesse del Real Madrid per il giovane portiere. Nelle ultime settimane hanno richiesto ulteriori info, il club viola al momento sembra non aver ricevuto richieste da parte dei blancos. Ramadani che è un intermediario del calciatore, è già al lavoro per tessere una tela che porti il francese al Real. Lo riporta La Nazione.