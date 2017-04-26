Ricordate Sergio Conceiçao? In Francia lo accostano alla panchina della Fiorentina..

Secondo una testata giornalistica francese ci sarebbe anche il nome del portoghese come possibile allenatore della squadra viola

Secondo la testata giornalistica francese Press Océan ci sarebbe anche l'ex giocatore di Lazio, Parma e Inter come probabile nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico portoghese, oggi allenatore del Nantes in Ligue 1 attualmente ottavo in classifica sarebbe nella lista di papabili successori di Paulo Sousa sulla panchina viola. Anche se dal club di appartenenza vogliono che il futuro di Sergio Conceiçao sia ancora al Nantes...