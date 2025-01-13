Dalla Francia rivelano: "Ikoné in uscita dalla Fiorentina, il Nantes ha già inviato una proposta"

L'esterno della Fiorentina Jonathan Ikoné potrebbe tornare in Francia, dove è seguito da Nantes, Strasbourg, Rennes e Lens

Jonathan Ikoné potrebbe lasciare la Fiorentina e fare ritorno in Francia. A svelarlo è L'Equipe, celebre quotidiano sportivo francese, che ha confermato la possibilità già nota di vedere l'esterno classe '98 lasciare Firenze in questa finestra di mercato.

Secondo quanto riportato dal media francese, il Nantes avrebbe già inviato una proposta alla Fiorentina per riportare Ikoné in patria dopo le esperienze con PSG, Montpellier e, soprattutto, Lille. Ma il Nantes non sarebbe l'unica squadra transalpina sulle tracce dell'esterno.

Infatti, altri club, tra cui Rennes, Strasbourg e Lens (dove gioca Nzola, ndr), avrebbero mostrato interesse per il giocatore della Fiorentina negli ultimi giorni. Ricordiamo che Ikoné, arrivato a gennaio 2022, ha il contratto in scadenza a giugno 2026, e per ora non sono mai uscite voci sul su un suo possibile rinnovo.

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