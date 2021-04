Nazione, la Fiorentina riscatterà Lafont dal Nantes, ma non per tenerlo. Interessa alla Roma

La Nazione parla dell’interesse della Roma per Alban Lafont, giocatore su cui la Fiorentina ha sempre un’opzione. La quotazione è in aumento dopo l’ottimo campionato disputato. I canarini lo riscatteranno, ma difficilmente riusciranno a trattenerlo visto il contratto siglato con la viola. 8 milioni nelle casse della Fiorentina, che poi potrà contro-riscattarlo a corto raggio per circa 4,5 milioni in più. Ma non per tenerlo: c’è fiducia in Dragowski, anche se non mancano sirene inglesi. La Roma, invece non è convinta di Pau Lopez, e sta seguendo l’evolversi della vicenda, per capire se trattare con il Nantes o con i viola. Decisione, questa, che verrà presa entro il 30 aprile.

TUTTOSPORT, O SIMONE INZAGHI RINNOVA VELOCEMENTE CON LA LAZIO O SARA’ ADDIO. FIORENTINA MOLTO VIGILE