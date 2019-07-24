Sfuma definitivamente l'arrivo di Miazga in viola. Il difensore passa al Reading. La formula..

Il difensore centrale di proprietà del Chelsea, Matt Miazga, era stato accostato alla Fiorentina come probabile nuovo centrale di difesa. È di poco fa la notizia, secondo la quale i Blues lo hanno ced...

A cura di Redazione Labaroviola 24 luglio 2019 14:36

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