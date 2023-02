L’allenatore del Nantes sulla Juventus: “Se perdono sono ridicoli, devono vincere per la Champions”

A distanza di ventisette anni Nantes e Juventus sono tornati a sfidarsi nelle coppe europee. L’ultima volta era capitato nel 1996, in palio c’era un posto in finale di Champions League. Stavolta chi vince passa agli ottavi di Europa League. La Juventus è favorita, ma all’andata è finita 1-1. E i francesi sperano nel colpaccio. Alla vigilia il tecnico Kombouaré ha usato delle espressioni molto forti sia per i bianconeri che per i giallo-verdi, che cercano un successo che sarebbe leggendario.

Koumbouaré è un allenatore di grande esperienza. Ha guidato il PSG prima di essere liquidato per far posto ad Ancelotti ed è stato anche un calciatore di livello, conosce a menadito questo mondo e cerca di mettere ulteriore pressione alla Juve, che non disporrà di Chiesa (oltre che di Pogba): “Tra noi e loro non c’è paragone per valori tecnici ed economici. Loro hanno due campioni del mondo e un vice campione. Mentre noi in Qatar avevamo solo Castelletto che laggiù ha giocato solo due partite”.

I galloni da favoriti sono per la Juventus, il pubblico però può dare un apporto determinante. Koumbouaré chiama a raccolta i tifosi che possono contribuire a un risultato leggendario: “Vogliamo che i tifosi accendano il fuoco, ma senza arrivare a carbonizzare”.

Allo stadio ci sarà anche Deschamps, c.t. della Francia ma anche ex calciatore e allenatore della Juventus. Sulla panchina bianconera c’è Allegri, che da tempo è nel mirino della critica e questo Koumboauré non se lo spiega: “So che lo criticate, ma lui è lassù e io sono quaggiù”.

Ma sul finire della conferenza il tecnico del Nantes ha sganciato la frase a effetto, anzi ne ha lanciate un paio: “La società (del presidente Kita ndr.) non ci ha promesso nessun premio, perché il nostro premio è la leggenda. E se battiamo la Juve entriamo nella leggenda”.

Poi ha aggiunto: “Non abbiamo pressioni. Sono loro che se perdono sono ridicoli, visto che vogliono vincere l’Europa League per tornare in Champions. Noi invece torneremmo a lottare per la salvezza e a prepararci per i quarti di finale di Coppa di Francia contro il Lens”

Fortissima questa dichiarazione di Koumbouaré, che a parole cerca di mettere pressione alla Juventus, che è tra le candidate per il successo finale dell'Europa League.

