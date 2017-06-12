Paulo Sousa snobbato anche dal Nantes, vicino l'accordo con Ranieri

Il Nantes sta cercando di ottenere una deroga che consenta a Ranieri di allenare nonostante abbia già compiuto 65 anni

Sembra che la disperata ricerca di una panchina per la prossima stagione che vede come protagonista l'ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, sia destinata a continuare. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, pare che anche l'ipotesi di sedere sulla panchina del Nantes stia lentamente evaporando per l'allenatore portoghese, complice anche l'interesse dei francesi per una vecchia conoscenza del calcio italiano ed in particolare della Fiorentina.

Il clun transalpino avrebbe infatti raggiunto un accordo di massima con Claudio Ranieri e, parallelamente, starebbe trattando con la lega francese al fine di ottenere una deroga che consenta al tecnico romano di allenare in Francia. Tale negoziazione è stata resa necessaria dalle norme vigenti in Ligue 1, che consento di ingaggiare allenatore che abbiano superato i 65 anni di età, soglia che Ranieri ha già superato 7 mesi fa.